Иномарка задавила медвежонка в Вологодском районе

Водитель иномарки насмерть сбил медвежонка на тарссе Вологда-Ростилово. Авария произошла сегодня около полуночи на 26 км автодороги. 31-летний мужчина за рулем Hyundai Sonata не заметил перебегавшего проезжую часть зверя.

Как отмечает пресс-служба областной полиции, ДТП случилось в зоне действия знака 1.27 «Дикие животные». Ни водитель, ни пассажир иномарки не пострадали. Сама машина получила механические повреждения.

Ранее NewsVo сообщал, что ДТП с участием лося произошло на улице Петина в Вологде утром 17 июня. Животное неожиданно выбежало на дорогу и прыгнуло на проезжавший мимо автомобиль.