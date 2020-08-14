Иномарка задавила медвежонка в Вологодском районе

14.08.2020 [Происшествия]

Водитель иномарки насмерть сбил медвежонка на тарссе Вологда-Ростилово. Авария произошла сегодня около полуночи на 26 км автодороги. 31-летний мужчина за рулем Hyundai Sonata не заметил перебегавшего проезжую часть зверя.

Как отмечает пресс-служба областной полиции, ДТП случилось в зоне действия знака 1.27 «Дикие животные». Ни водитель, ни пассажир иномарки не пострадали. Сама машина получила механические повреждения.

Ранее NewsVo сообщал, что ДТП с участием лося произошло на улице Петина в Вологде утром 17 июня. Животное неожиданно выбежало на дорогу и прыгнуло на проезжавший мимо автомобиль.

Тэги: медведи, ДТП

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Начальника департамента культуры Вологодской области подозревают в крупном мошенничестве
Экотехнопарк построят в Вологодской области в 200 км от Шиеса
20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
14 новых случаев коронавируса выявили в Вологде за сутки
В Вологде выявили повторные случаи заражения людей COVID-19
Три человека получили травмы в ДТП в Вологодском районе
Из бюджета Вологодской области решили потратить более 100 тысяч рублей на покупку стола
Вспышка коронавируса произошла в психоневрологическом интернате Череповца
Еще 31 заболевшего коронавирусом выявили в Вологодской области
«Остаться в живых»: образовательные центры Вологодской области просят губернатора разрешить работать
13.08.2020 [Общество]

Вспышка коронавируса произошла в психоневрологическом интернате Череповца

3360
0
14.08.2020 [Общество]

Суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших в Вологодской области

688
0
12.08.2020 [Общество]

Первую партию вакцины от коронавируса выпустят в России в течение двух недель

1433
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская область получит почти 100 млн федеральных рублей на помощь медучреждениям
Директор мусоросортировки под Грязовцем назвал объемы подходящих для вторичной переработки отходов
Дорогу до Гледенского монастыря отремонтируют до конца года
Вологодский фермер взял на работу школьников во время карантина
Суд вынес приговор главному фигуранту дела о коррупции в Вытегорском лесничестве
Истинное место захоронения поэта Батюшкова оказалось «где-то под деревом» в Прилуках
10 млн рублей выделят на создание модельной библиотеки в Тотьме
 
13.08.2020 [Экономика]

Золотая жила. Как энергетики выкачивают из бизнеса миллионы за сорванные пломбы

1458
0
14.08.2020 [БлогоVO]

На ремонт школы № 29 компания «ФосАгро» выделила в этом году 15 миллионов рублей

128
0
12.08.2020 [Обзор Прессы]

Все говорят, что в Москве снова введут карантин в сентябре

37604
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика