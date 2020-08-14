Череповчанка похитила 9 шоколодок из магазина при АЗС

14.08.2020 [Происшествия]

В Череповце раскрыли грабеж из магазина при автозаправке на Северном шоссе. Туда зашла молодая девушка и похитила несколько плиток шоколада на сумму 1300 рублей.

«Под утро на заправку зашла женщина и долгое время не могла вызвать такси. Взяв в руки несколько плиток шоколада, она выбежала из магазина. Продавец попыталась догнать злоумышленницу, но не смогла», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Полицейские составили ориентировку на грабительницу. Вскоре её вычислили. Оказалось, что это неоднократно суимая местная жительница 19-ти лет. Правонарушительницу доставили в отдел полиции. При досмотре личных вещей стражи порядка обнаружили три шоколадки, ещё три плитки лежали дома.

«В ходе беседы с оперативниками девушка дала признательные показания, пояснив, что ей просто захотелось сладкого», — отмечают в пресс-службе.

Полицейские возбудили против череповчанки дело по статье «Грабеж». Ее санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Ранее NewsVo писал, что житель Вологды вынес неоплаченный товар из супермаркета на Пошехонском шоссе. Он хотел купить энергетики, однако на кассе вологжанина отказались обслуживать, так как он был без маски. 

Тэги: грабеж

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