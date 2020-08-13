Вологодский губернатор поторопил строителей набережной в Тотьме со сроками сдачи

13.08.2020 [Общество]
Вологодский губернатор поторопил строителей набережной в Тотьме со сроками сдачи

Губернатор Вологодской области считает необходимым закончить благоустройство набережной Кускова в Тотьме раньше сроков. Олег Кувшинников поручил подрядчику ускорить выполнение работ. Изначально объект планировалась сдать в середине декабря 2020 года.

На территории набережной уже прошли археологические раскопки, подрядчик выполнил планировочные и земляные работы. В настоящее время строители занимаются устройством покрытий дорожек, а также монтируют металлические конструкции под амфитеатр.

«Проект предполагает создание масштабной пешеходной зоны, объединение исторических зданий путём строительства дорожек и устройства природного ландшафта с акцентными точками, где появятся информационные таблички с обозначением мест, в которых побывали тотемские путешественники. Все материалы завезены, на объекте работает восемь человек под постоянным наблюдением археолога», — отметил  глава Тотемского района Сергей Селянин.  

Находясь сегодня с рабочим визитом в Тотьме и осмотрев набережную, губернатор поручил увеличить количество специалистов втрое и «закрыть» контракт, пока позволяют погодные условия, сообщает пресс-служба главы региона.

Работы ведёт вологодская компания. Обустройство общественного пространства у реки Сухоны в историческом  центре города муниципалитет проводит на федеральный грант. Его размер 54 млн рублей.

Проект разрабатывала российско-французская архитектурная студия, специализирующаяся на дизайне городской среды. Он предполагает сохранение природного ландшафта. Для благоустройства набережной архитекторы выбраны природные материалы — дерево и камень.

Техническая готовность объекта на данный момент составляет порядка 30%.  

Тэги: набережная, благоустройство
Фото: www.orchestra-design.com

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