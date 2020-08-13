Трём вологодским предприятиям разрешили экспортировать продукцию в ЕАЭС

Россельхознадзор провёл обследования на четырёх предприятиях Вологодской области по их заявкам. Проверялось соответствие требованиям для включения их в реестр предприятий Таможенного союза и реестр предприятий экспортеров.

В итоге ведомство разрешила трём компаниям осуществлять экспорт продукции в Того, Абхазию, Узбекистан, Украину, Азербайджан, а также в страны Евразийского экономического союза, сообщает Управлением Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям.

В ЕАЭС на сегодняшний день состоят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.