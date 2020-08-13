Житель Вологды около года хранил в сарае кости своей матери

Вологодские следователи возбудили дело по факту смерти 70-летней женщины. Её останки обнаружили в сарае возле её же дома на улице Клубова. По словам 34-летнего сына умершей, мать скончалась в прошлом году.

Об этом мужчина не рассказал ни родственникам, ни соседям. Отсутствием женщины заинтересовались сотрудники полиции.

«15 июля 2020 года на территории частного домовладения обнаружены костные останки хозяйки дома. На них сотрудникам указал её, пояснив, что мать умерла в 2019 году», — говорится в сообщении СКР по Вологодской области.

Сейчас следователи пытаются установить обстоятельства гибели пенсионерки, а также причины неадекватного поведения её сына. В ведомстве подчёркивают, что версия «корыстного присвоения мужчиной имущества и денежных средств матери не нашла объективного подтверждения».

Уголовное дело расследуется по статье убийство.