Житель Устюжны получил посылку с живыми пчёлами

13.08.2020 [Общество]

Житель Устюжны в Вологодской области получил посылку с живыми пчёлами. Он заказал их в одной из ферм Санкт-Петербурга.

Груз приехал с пометкой «Осторожно. Пчёлы. С ветеринарным свидетельством». Вес этой посылки был небольшим, около 100 граммов.  Насекомых перевозили в специальных контейнерах.   

«В одной ёмкости обычно находится одна пчелиная матка и не больше десяти рабочих пчел. В отправление закладывается специальное питание для пчёл», — сообщают в пресс-службе Почты России.

Там отмечают, что живой груз не редкость для почтовой пересылки. Кроме пчёл, по почте также можно отправить пиявок и шелковичных червей (шелкопрядов).

Ранее NewsVo писал, что вологодских почтальонов обеспечили велосипедами. Всего было закуплено 388 велосипедов, большая часть из них досталась сотрудникам Череповецкого почтампта.

Тэги: пчелы, Почта России

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