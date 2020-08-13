Антон Чёрный прочтёт свои стихи в прямом эфире библиотеки № 13

Прямой эфир с поэтом Антоном Чёрным проведёт библиотека № 13 Вологды в пятницу, 14 августа.

Поэт, переводчик, член Союза российских писателей и Союза переводчиков России Антон Чёрный недавно выпустил книгу «Путеводитель», которая посвящена его жизни в Лос-Анжелесе. В ходе трансляции Антон расскажет о том, как создавалась эта книга и прочтёт свои стихи.

Начало эфира 14 августа в 14:00. Зрители смогут задать автору свои вопросы в комментариях под трансляцией, либо в комментариях под анонсом на странице библиотеки.

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