Заблудившаяся школьница провела ночь в лесах Усть-Кубинского района

13.08.2020 [Общество]

В Усть-Кубинском районе в лесу заблудилась 15-летняя школьница. 12 августа она пошла собирать чернику вместе с родителями, но в какой-то момент отстала от них. Мать с отцом не смогли ее докричаться и вышли из леса без дочери. Подростка искали всю ночь и обнаружили на следующее утро вблизи одной из деревень.

«Сегодня в 10:30 в районе деревни Дешевиха местным жителем была найдена девушка 2005 года рождения! Несмотря на то, что пострадавшая провела ночь в лесу и прошла пешком около 10 километров, ее состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается», — сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.

В поисках ребенка были задействованы более сотни человек, спецтеххника, включая беспилотник.

Ранее NewsVo писал, что 12 августа на реке Вологда перевернулась лодка с двумя мужчинами 58 и 56 лет. В результате происшествия погиб 56-летний вологжанин.

Тэги: лес

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