Уроженец Вожеги стал победителем Всероссийских соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий»

13.08.2020 [Спорт]
Уроженец Вожеги стал победителем Всероссийских соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий»

Уроженец Вожеги Олег Миловский стал абсолютным победителем Всероссийских соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий — Skimir».

Накануне в правительстве Новосибирской области прошла торжественная церемония награждения. Кубок абсолютного победителя сезона 2019/20 среди юношей 2005–2006 гг. р. Олег Малиновский получил из рук губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и Олимпийской чемпионки Анны Богалий.

Два года назад Олег вместе со своим тренером Екатериной Туваевой переехал в Новосибирск из Вологодской области. Там спортсмен с первого класса занимался лыжными гонками. В Новосибирске начал постигать азы биатлона.

Тэги: биатлон
Фото: vk.com/kubok_bogali

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