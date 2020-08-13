Макет фрагмента Бородинского сражения появился в Вологодском кремле

Макет «Атака французских войск на батарею Раевского» появился в Вологодском кремле. Он изображает фрагмент одного из решающих эпизодов Бородинского сражения 1812 года.

На макете в миниатюре изображены фигурки русских и французских солдат, лошади, пушки, защитные сооружения. Каждая деталь создавалась вручную. В работе были использованы пенополиуретан, эпоксидная смола, олово, мох, искусственная трава. Общий размер макета 200 на 110 сантиметров.

Этот макет для выставки предоставил предприниматель Олег Старковский.

«Олег Старковский коллекционирует живопись, графику, предметы декоративно-прикладного искусства уже более 10 лет. Часть его собрания составляют уникальные архитектурные макеты историко-культурных объектов Русского Севера. Интерес к истории России нашёл своё воплощение в новом направлении собирательства Олега Владимировича — в создании макетов батальных сцен», — говорится на странице Вологодского государственного музея-заповедника в социальной сети.

Выставка макета «Атака французских войск на батарею Раевского» находится в палатах Иосифа Золотого и продлится до 10 октября. Посетить её можно только во время экскурсий.

Экскурсии сборных групп не более 5 человек проводятся в музее в понедельник в 14:00 и вторник в 12:00 и 14:00. Вы также можете заказать экскурсию в другой день заранее. В остальное время залы Иосифовского корпуса закрыты для посещения.