Как лечили в дореволюционной психбольнице: Альбина Сберегаева приглашает на экскурсию в Кувшиново

13.08.2020 [Культура]

Экскурсия «Целебный воздух Кувшиново» пройдёт в Вологде 16 августа. Экскурсовод Альбина Сберегаева расскажет об истории этого района.

«В программе: Старинная усадьба Пармена Лермонтова (родственника поэта — ред.); Анатолий Луначарский (первый нарком просвещения РСФСР — ред.) и Анна Богданова. Нежная история любви; Церковь Николая Чудотворца; Корпуса мужского и женского отделения психиатрической больницы; Особенности лечения в дореволюционной психиатрической больнице Кувшиново; Красивая водонапорная башня; Березово-сосновый парк и Уютное сельское кладбище 1911 года. Если будет желание, подышим целебным сосновым воздухом в Михальцевской роще», — говорится о программе мероприятия на странице в социальной сети.

Записаться на экскурсию можно в личных сообщениях Альбины Сберегаевой.

Стоимость участия — 300 рублей, дети и подростки — бесплатно.

Начало маршрута 16 августа в 11.00 у автобусной остановки «Берег». Добраться туда можно автобусами № № 7, 27 и 29.

Участникам рекомендуется надеть удобную обувь, а также не забыть взять с собой зонты и фотоаппараты.

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Тэги: экскурсии, Кувшиново

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