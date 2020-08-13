Организаторов закупки томографа в Вологде хотят привлечь к уголовной ответственности

13.08.2020 [Экономика]

Антимонопольная служба сообщает о нарушениях при закупке томографа для Вологодской областной больницы. Условия аукциона были описаны так, что под требуемые критерии подпадало оборудование только одного производителя.

Проверку вологодское управление ФАС провело по жалобе «потенциального участника закупки». В результате ведомство пришло к выводу, что описанным в тендере условиям соответствует только томограф от фирмы «GE Healthcare».

«Другие производители и их дистрибьюторы (поставщики) лишены возможности предложить свой товар, отвечающий потребностям заказчика. Цели эффективности и результативности закупки не достигнуты», — говорится в сообщении УФАС.

По итогу проверки ведомство выдало заказчику предписание и направило информацию о выявленном нарушении в правоохранительные органы «для рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к уголовной ответственности». Дело может быть возбуждено по статье 200.4 УК РФ — «Злоупотребления в сфере закупок товаров…».

Тэги: больницы, УФАС

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