Футболисты «СДЮШОР-Вологда» обыграли команду из Костромы

«СДЮШОР-Вологда» одержал первую победу в первенстве Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо». Сегодня вологжане принимали костромской «Спартак» и обыграли его с минимальным счетом 1:0.



Единственный гол в матче забил Владислав Беляев. Подхватив мяч в середине поля, он затем «отпасовался» с партнером по команде и опять получил мяч. Находясь в «штрафной» соперника, он нанёс точный удар в правый от себя угол ворот.

«Своей самоотдачей, своей работой на тернировках, мы заслужили эту победу», — прокомментировал игру главный тренер команды Рудольф Чесалов.

После двух игр первенства вологжане имеют 4 очка, ничья в первом туре и победа сегодня. Следующий матч должен состоятся 19 августа, «СДЮШОР-Вологда» в этот день на выезде должна встретиться с ФК «Агат» из Гаврилов-Яма, Ярославской области. Правда, пройдет ли этот матч пока не известно, так как вологодским клубам запрещено выезжать за пределы области до 31 августа включительно.

В тот же день, 19 августа свой первый матч в первенстве проведет ФК «Череповец». Череповчане в этот день будут принимать на своем поле кировский «Факел».