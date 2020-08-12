В селе Устье под Вологдой открылся Купеческий дворик

В историческом центре села Устье-Кубенское благоустроили улицу. Новое общественное пространство получило название «Купеческий дворик».

В этой части села хорошо сохранилась старинная застройка. Эти здания в своё время были торговыми. Заросшую бурьяном улицу сейчас превратили в мощеную мостовую, установили скамейки и фонари. Исторический образ Устья помогают воссоздать стилизованная изгородь, указатели, вазоны, сообщает районная газета «Северная новь».

В следующем году в «Купеческом дворике» высадят декоративные растения, на стенах особняков разместят информационные стенды об истории этих зданий.

На преображение территории потребовалось порядка одного миллиона рублей. Финансирование шло в рамках проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Народный бюджет».

Самым приметным на этой улице зданием является Дома купца Никуличева. Этот памятник архитектуры начала XX века выполнен в древнерусском стиле с элементами эклектики. В народе его называют замком. Недавно у него появился новый собственник — архитектор из Вологды Иван Магарев. Молодой человек учился в Милане, и его дипломная работа была посвящена развитию Устья. Он хочет воплотить ее в жизнь и вместе с друзьями уже ведет подготовку к реставрации особняка, писал NewsVo.