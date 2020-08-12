В Вологде задержали угонщиков-неудачников, вскрывших четыре авто

Полиция Вологды задержала двух молодых людей, пытавшихся ночью угнать четыре автомобиля. Свой поступок они объяснили тем, что были пьяны и им просто не хотелось возвращаться домой пешком.

Сообщения о вскрытых авто поступили сегодня утром в дежурную часть из одного района города. Причём нападению подверглись только ВАЗы. У всех машин были однотипные повреждения: разбиты стёкла, вырваны провода замка зажигания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались вологжане 20 и 26 лет.

«В беседе с оперативниками злоумышленники дали признательные показания, пояснив, что находились в состоянии алкогольного опьянения, до дома идти было далеко, поэтому они приняли решение взять чужую машину. Разбив стёкло, они проникли внутрь автомобиля и путем замыкания проводов, пытались завести транспортное средство, но безуспешно», — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Безуспешными оказались и следующие три попытки на других машинах. Против молодых людей возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время в отношении ранее несудимого мужчины 2000 г. р. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, вологжанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, 1994 г. р. задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — добавили в полиции.

Ранее NewsVo сообщал, что суд признал 23-летнего вологжанина виновным в заведомо ложном доносе о преступлении. Мужчина заявил об угоне собственного автомобиля.