Экс-игрок вологодского «Динамо» возглавил клуб второй бундеслиги Австрии

Экс-игрок вологодского «Динамо» Александр Бородюк уехал работать тренером в Австрию. Он возглавил клуб «Хорн» из второй австрийской Бундеслиги. На нового тренера возлагают большие надежды.

«Мы очень рады, что подписали контракт с таким сильным тренером. Александр Бородюк имеет богатый опыт как игрока, так и тренера. Мы уверены, что он сможет выжать максимум из нашей команды и что мы сможем провести вместе с ним успешный сезон», — приводит «Спорт экспресс» слова исполнительного директора «Хорна» Андреаса Цинкеля.

Бородюк выступал за вологодское «Динамо» на протяжении двух сезонов в 1980–1981 гг. В 58-ми матчах за вологодский клуб нападающий забил 12 голов, после чего уехал в Москву, а из Москвы в Германию, играть в Бундеслигу.



В качестве тренера Бородюк входил в тренерский штаб сборной России с 2002 по 2012 год. Также специалист тренировал самарские «Крылья Советов», московское «Торпедо» и казахстанский «Кайрат». Последним местом работы Бородюка была сборная Казахстана.

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