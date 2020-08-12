Акция по сбору пластика и макулатуры пройдёт в Вологде

Ежемесячную акцию по сбору пластика и макулатуры в Вологде проведёт 19 и 20 августа общество защиты животных «Велес». Как обычно, будет организовано шесть точек приёма вторсырья в разных районах города.
Время и места проведения акции:
19 августа, среда, с 18:30 до 19:30
- Новгородская, 23 (почта напротив «Мармелада»),
- Ленинградская, 136 (Сбербанк напротив «Золотого ключика»),
- Карла Маркса, 105 («АртРыба» у ТЦ «Апельсин»).
20 августа, четверг, с 18:30 до 19:30
- Перекресток улиц Козлёнская-Первомайская (за церковью)
- Конева, 6 (около ТЦ «Макси»)
- Площадь Чайковского (за остановкой)
На этой акции вы можете сдать пластик следующих видов:
1. Маркировка ПЭТ1 (бутылки из-под соков и воды)
2. Маркировка HDPE (бутылки из-под бытовой химии)
3. Маркировка 5РР (прозрачные контейнеры от еды, упаковки от тортов и т.д.)
4. Пакеты шуршащие (Макси, Магнит и прозрачные)
Макулатуру 3 видов:
1. Книги, журналы, тетради, листовки, рекламы, газеты, коробки от каш, зубной пасты и т.д.
2. Гофрокартон.
3. Офисная бумага без скрепок.
Внимание: не принимаются контейнеры от яиц, упаковки TetraРak из-под соков и молочных продуктов.
На акциях по сбору вторсырья волонтёры «Велеса» также принимают мелкую и крупную бытовую технику, алюминий (банки из-под напитков, пива, фольгу, ложки, кастрюли), крупы, корма для животных и материальную помощь. Средства от сбора вторсырья будут направлены на содержание и лечение бездомных животных.