Акция по сбору пластика и макулатуры пройдёт в Вологде

Ежемесячную акцию по сбору пластика и макулатуры в Вологде проведёт 19 и 20 августа общество защиты животных «Велес». Как обычно, будет организовано шесть точек приёма вторсырья в разных районах города.

Время и места проведения акции:

19 августа, среда, с 18:30 до 19:30

- Новгородская, 23 (почта напротив «Мармелада»),

- Ленинградская, 136 (Сбербанк напротив «Золотого ключика»),

- Карла Маркса, 105 («АртРыба» у ТЦ «Апельсин»).

20 августа, четверг, с 18:30 до 19:30

- Перекресток улиц Козлёнская-Первомайская (за церковью)

- Конева, 6 (около ТЦ «Макси»)

- Площадь Чайковского (за остановкой)

На этой акции вы можете сдать пластик следующих видов:

1. Маркировка ПЭТ1 (бутылки из-под соков и воды)

2. Маркировка HDPE (бутылки из-под бытовой химии)

3. Маркировка 5РР (прозрачные контейнеры от еды, упаковки от тортов и т.д.)

4. Пакеты шуршащие (Макси, Магнит и прозрачные)

Макулатуру 3 видов:

1. Книги, журналы, тетради, листовки, рекламы, газеты, коробки от каш, зубной пасты и т.д.

2. Гофрокартон.

3. Офисная бумага без скрепок.

Внимание: не принимаются контейнеры от яиц, упаковки TetraРak из-под соков и молочных продуктов.

На акциях по сбору вторсырья волонтёры «Велеса» также принимают мелкую и крупную бытовую технику, алюминий (банки из-под напитков, пива, фольгу, ложки, кастрюли), крупы, корма для животных и материальную помощь. Средства от сбора вторсырья будут направлены на содержание и лечение бездомных животных.