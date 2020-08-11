Лесничества Вологодской области впервые оснастили квадроциклами

Государственные лесничества области получили квадроциклы, автомобили УАЗ и Нива, а также квадрокоптер. Деньги на это выделила федеральная казна.

Как отмечается в пресс-релизе регионального правительства, вологодские лесничества «впервые в истории приняли на вооружение 7 квадроциклов». Они «отправились нести службу» в Вологодский, Грязовецкий, Нюксенский, Сокольский, Усть-Кубинский и Харовский районы, а также в департамент лесного комплекса.

Основную долю поставки новой техники составляют автомобили УАЗ HUNTER. 14 машин высокой проходимости отправились в Бабаевский, Верховажский, Великоустюгский, Вытегорский, Грязовецкий, Кирилловский, Кич-Городецкий, Междуреченский, Никольский, Тотемский, Устюженский, Чагодощенский, Череповецкий и Бабушкинский районы.

Вологодскому району досталась «Шевроле Нива», а квадрокоптер получил департамент лесного комплекса области.

В планах на два ближайших года закупить еще больше полусотни транспортных средств за счёт федерального и областного бюджетов.

Ранее NewsVo писал, что администрация Белозерского района продаёт купленный два года назад Mitsubishi Outlander, уценив машину более чем на 300 тысяч рублей. Приобретение этого японского кроссовера тогда объяснялось тем, что дорогой автомобиль требует меньше затрат на обслуживание.