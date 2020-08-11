Более сотни домов Заречья в Вологде попадут под отключение воды

11.08.2020 [Общество]

Масштабное отключение водоснабжения ждёт жителей района Заречье в Вологде с 22:00 14 августа до 18:00 16 августа. 

Согласно постановлению администрации города № 1019, подписанному Сергеем Воропановым, водоснабжение будет отключение в связи с необходимостью проведения работ по врезке вновь построенного участка водовода по улице Гоголя от улицы Комсомольской до улицы Добролюбова.

Перечень домов, попадающих под отключение водоснабжения:

ул. Гоголя, д. №№ 72, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103;

ул. Городской Вал, д. №№ 11, 13, 24, 26;

ул. Горького, д. №№ 54, 56, 74, 76, 81, 83, 85,86, 87, 89, 90, 95,108, 109, 110, 112, 113, 113а, 113б,114, 116, 120, 120а, 126, 130, 132, 148, 150, 160;

ул. Добролюбова, д. №№ 9, 26, 28, 31, 33, 35, 42, 51, 68;

ул. Набережная 6 Армии, д. №№ 185, 197, 199, 199г, 207а, 209, 211, 213, 215а;

ул. Комсомольская, д. №№ 3а, 5а, 6, 36, 38;

ул. Пугачева, д. №№ 3, 4, 5, 6, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 69, 69б, 73, 73в;

ул. Прокатова, д. №№ 3, 5, 10;

ул. Разина, д. №№ 21, 23, 25, 41, 53, 55, 55а, 54, 56, 56а;

ул. Судоремонтная, д. №№ 2б, 2в, 2г, 4а, 13, 26, 26а;

ул. Северная, д. №№ 1, 6, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 16а, 16б, 18;

ул. Связи, д. №№ 2, 3;

ул. Самойло, д. №№ 6, 9;

ул. Фрязиновская, д. №№ 19, 21, 23.

 

Перечень пунктов подвоза питьевой воды на время отключения водоснабжения:

Ул.Горького – ул. Машиностроительная с 10.00 до 12.30

Ул.Пугачева, д.32а с 14.00 до 17.00

Ул.Прокатова, д.10 с 18.00 до 20.30

Ул. Горького, д.113 с 10.00 до 12.30

Ул.Гоголя, д. 99-101 с 14.00 до 17.00

Ул.Горького, д.74 с 18.00 до 20.30
 

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