Гортеплосеть не смогла взыскать с жителей дома в Вологде деньги за «потерю тепла» летом

«Вологдагортеплосеть» пыталась заставить ТСЖ оплатить поставку тепла сверх показаний счетчиков за летний период. Суд встал на сторону жителей.

В конце июля Арбитражный суд Вологодской области рассмотрел иск акционерного общества «Вологдагортеплосеть» к товариществу собственников жилья «Гагарина 70» о взыскании 56 466 рублей 98 копеек. АО и ТСЖ подписали договор на на поставку теплоэнергии в многоэтажку 28 января 2019 года. В доме стоит общедомовой прибор учета, однако сверх его показаний «Вологдагортеплосеть» потребовала оплатить жителей поставленное тепло в период с июня по июль 2019 года и в сентябре 2019 года.

В это время обычно в городе батареи отключены. Представители «Вологдагортеплосети» пояснили в суде, что несмотря на наличие общедомового прибора учета и на то, что отопление летом отключено, они требуют с жителей оплатить подогрев воды в соответсвии с нормативами.

«Товариществу же предъявлена к оплате стоимость тепловых потерь в тепловых сетях, расположенных в подвале жилого дома, объем которых определен расчетным способом», — заявил истец.

Однако, суд, принимая решение, пояснил, что жилищное законодательство не предусматривает возможность такого расчета. А в данном конкретном доме подогрев воды вообще осуществляется с использованием внутридомового оборудования, а граница балансовой принадлежности установлена по наружной стене здания. То есть Вологдагортеплосеть не имеет никакого отношения к горячей воде жильцов.

«В рассматриваемой ситуации в многоквартирном доме отсутствует централизованная система ГВС, приготовление горячей воды осуществляется с использованием внутридомового оборудования, норматив потребления ГВС на общедомовые нужды для домов без централизованной системы ГВС, не установлен. В рассматриваемом случае согласно договору теплоснабжения и акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон граница балансовой принадлежности установлена по наружной стене здания. Соответственно, точкой поставки, в которой надлежит определять объём поставленной в многоквартирный жилой дом теплоэнергии, в рассматриваемом случае также является наружная стена дома», — заключил суд.

Ранее NewsVo писал о деле, которое гортеплосеть выиграла. АО по суду взыскало с вологжанки долг за отопление в квартире, в которой та не живет .