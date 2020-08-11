На границе Вологодской и Ярославской областей началась перепись летучих мышей

11.08.2020 [Общество]

Ежегодную перепись летучих мышей проводит в эти дни Дарвинский заповедник, который расположен на территориях Череповецкого района Вологодской области и Брейтовского района Ярославской области.

Сотрудник заповедника Олег Шапкин каждое лето с 2017 года наблюдает и кольцует рукокрылых на заливах и реках заповедника. На данный момент перепись уже прошли рыжая вечерница, водяная ночница, ночница Брандта, лесной нетопырь и северный кожанок. Все мыши были измерены, а также обрели кольца и теперь есть возможность проследить их межсезонные и внутрисезонные миграции, сообщается на странице заповедника в социальной сети.

«Успех наблюдений за летучими мышами зависит от выбора места, где вероятнее всего они кормятся тихими летними вечерами. Над спокойной водой на закате снует множество насекомых — раздолье для летучих мышей, — говорится на странице Друзья Дарвинского заповедника в социальной сети. — При этом летучим мышам по нраву не каждый залив или река — большое значение играет близость к сооружениям, удобным для их проживания».

В природе летучие мыши населяют дупла, но отдадут предпочтение деревенским постройкам, крышам и чердакам в случае их доступности.

Тэги: летучие мыши, животные

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