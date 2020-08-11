В Вологде появилась выделенная полоса для общественного транспорта

11.08.2020 [Общество]

Выделенная полоса для движения общественного транспорта заработала в Вологде на отрезке Пошехонского шоссе от улицы Новгородской до больничного комплекса в обоих направлениях. По этой дороге пролегают маршруты автобусов №№ 6, 12,14, 23, 35, 29, 20, 40 и троллейбуса № 4.

«Пропускная способность обычной полосы автомобилей в час равна 1040 пассажиров (из расчета 1,3 пассажира на автомобиль), выделенная же полоса для общественного транспорта способна пропустить до 8000 пассажиров (из расчета 150 пассажиров в автобусе). Благодаря этому, скорость общественного транспорта увеличится с 15 до 25 км/час», — приводит vologda-portal.ru слова руководителя отдела транспортного планирования и моделирования ООО «Дорнадзор» Ирины Рыковой.

Далее планируется создать магистральный коридор Пошехонское шоссе-Мира-Чернышевского. Согласно требованиям правил дорожного движения, на выделенную полосу помимо маршрутных транспортных средств могут заезжать школьные автобусы и легковые такси.   

Тэги: общественный транспорт, выделенная полоса

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