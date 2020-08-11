Вологодский губернатор поручил найти причину массовой гибели ершей в Белом озере

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил разобраться в причине гибели рыбы на Белом озере. Фото и видео с мертвыми ершами на водоеме и берегу ранее появились в соцсетях.

«Поручаю проверить качество воды в Белом озере. Если найдем виновных, будет возбуждено уголовное дело за массовую гибель рыбы», — пригрозил губернатор на заседании оперативного штаба.

По словам главы Белозерского района Евгения Шашкина, массовая гибель ершей на Белом озере, происходит каждый год. Вероятная причина — нехватка кислорода из-за перегрева воды.

«Прошлым летом только такого не было, потому что было холодно и дождливо. А в этом году еще и популяция ерша увеличилась. Рыбаки весной жаловались на несметное количество ерша. А это не промысловая рыба. Она не ценится. Рыбаки ее берут только для ухи, чтобы вкус оттенить. Мы сейчас убираем тушки с берегов, у пляжа», — рассказал Шашкин и добавил, что с остальной рыбой ничего подобного не происходит.

Ранее NewsVo публиковал фото и видео с городского пляжа Белозерска, заваленного мёртвыми ершами. Местные жители уже начали жаловаться на неприятный запах. Чиновники заверяют, что регулярно убирают рыбу.

«По информации руководителя администрации Белозерского района, муниципальным учреждением „Горзаказчик“ ежедневно проводится сбор мусора с территории городского пляжа», — сообщили в депараменте природных ресурсов Вологодской области.

Массовая гибель рыбы в Белом озере в летние месяцы, действительно, не редкость. О подобной ситуации NewsVo писал, например, в 2016 году.