Мастер-класс художника и рок-концерт пройдут в Музейном дворике в Череповце 12 августа

Череповецкий художественный музей проводит 12 августа очередную «Культурную среду». В этот раз в программе мероприятия встреча с художником Григорием Черноголовковым и акустический концерт рок-группы «7 отличий».

«12 августа встречаемся с художником Григорием Черноголовковым. Автор представит несколько своих работ, а одно из живописных произведений появится прямо на глазах у зрителей — Григорий проведет демонстрационный мастер-класс, — говорится в анонсе мероприятия на странице Череповецкого музейного объединения в социальной сети. — По традиции будет и музыкальная часть — акустический концерт Рок-группы „7 Отличий“. Музыканты сказали, что приготовили сюрприз: помимо 2 гитар и кахона, прозвучит еще и скрипка! В общем, будет красиво и интересно!».

Григорий Черноголовков известен как последователь русского и французского импрессионизма. Он родился 12 апреля 1967 года в Череповце. Член союза художников России с 2007 года. Участник региональных, зональных, всероссийских выставок с 2001 года.

«7 Отличий» — это группа в формате поп-рок. Ребята называют свое направление позитивным роком и сочиняют песни, которым можно подпевать. В их песнях можно услышать отголоски различных эпох и направлений отечественной и западной рок-музыки.

Начало мероприятия 12 августа в 18.00 в Музейном дворике по адресу: Череповец, Советский проспект, 30 А.

Стоимость билета: 50 рублей.

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