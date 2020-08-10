Защитник череповецкой «Северсталь» забил первый гол за молодёжную сборную России по хоккею

Накануне в Сочи завершился первый предсезонный турнир Sochi Hockey Open. Из-за проблем с коронавирусом ряд клубов были вынуждены либо полностью сняться с турнира, либо заменить основной состав на молодёжный, как это случилось с ХК «Сочи», где в форме «сочинцев» играл «Капитан» из Высшей хоккейной лиги.



В итоге питерский СКА провел четыре матча с ярославским «Локомотивом». А Молодежная сборная России, которой руководит Игорь Ларионов, четыре раза обыграла ХК «Сочи», с общим счетом 27:3. Защитник череповецкой «Северсталь» Иван Рогов на турнире отметился одной шайбой, ставшей для него первой за российскую «молодёжку».