Биатлонист Максим Цветков в новом сезоне будет выступать за сборную Санкт-Петербурга

Биатлонист из Бабаево Максим Цветков в новом сезоне будет выступать за сборную Санкт-Петербурга. По его словам, там ему больше подходят условия для тренировок. Спортсмен признался, что вёл переговры об этом ещё с прошлого года.

«Переговоры я вёл ещё с прошлого года, разговаривал с Александром Владимировичем Касперовичем, с которым давно, разумеется, знаком. С Алябьевым Анатолием Николаевичем, земляком моим тоже разговаривал. Просто в позапрошлом году, как вы знаете, я оказался вне сборной команды России, и возникали проблемы с тренировочными сборами. А у Санкт-Петербурга в этом плане работа отлажена отлично, полный тренировочный цикл, и я в июне прошлого года здесь тренировался, увидел, что тут хорошая команда, классные условия, и вот эти факторы стали главными при принятии решения», — приводит слова Цветкова пресс-служба федерации биатлона Северной столицы.

Будет ли это параллельный зачёт с Вологодской областью, или же Максим Цветков будет выступать только за петербургскую сборную пока не сообщается. До этого Чемпион мира 2017 года в эстафете выступал за два региона, Москву и Вологодскую область.

