ЦБК под Вологдой станет перерабатывать отходы производства и продавать их на экспорт

10.08.2020 [Экономика]

Сокольский ЦБК запустил новую линию по переработке побочного продукта производства целлюлозы. Получаемое вещество пользуется спросом на рынке. Комбинат намерен продавать его на экспорт.

Речь идёт о  лигносульфонатах. Они широко используются в строительстве, металлургии, создании буровых растворов и красителей. Но ценятся на рынке только в чистом виде. При производстве же целлюлозы получается жидкий лигносульфонат. Это вещество нельзя ни хранить, ни сливать в очистные сооружения.

«Мы были вынуждены его продавать цистернами. Жидкие лигносульфонаты состоят из воды на 48%. Следовательно, цена на такой продукт очень низкая. А новый продукт — лигносульфонат с влажностью всего 2% — востребован и в 10 раз выше по цене», — рассказал президент и председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин.

Теперь предприятие приобрело сушильную установку с упаковкой готовой продукции. Инвестиции в оборудование составили 350 млн рублей. В сутки планируется производить около 60 тонн продукта и продавать его, в том числе, и за рубеж. Затраты должны окупиться в течение двух лет.

Благодаря запуску новой линии на ЦБК работу получили 20 сокольчан, отмечают в пресс-службе правительства Вологодской области.

 

Тэги: ЦБК, Экология
Фото: vk.com/o.a.kuvshinnikov

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