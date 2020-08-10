ЦБК под Вологдой станет перерабатывать отходы производства и продавать их на экспорт

Сокольский ЦБК запустил новую линию по переработке побочного продукта производства целлюлозы. Получаемое вещество пользуется спросом на рынке. Комбинат намерен продавать его на экспорт.

Речь идёт о лигносульфонатах. Они широко используются в строительстве, металлургии, создании буровых растворов и красителей. Но ценятся на рынке только в чистом виде. При производстве же целлюлозы получается жидкий лигносульфонат. Это вещество нельзя ни хранить, ни сливать в очистные сооружения.

«Мы были вынуждены его продавать цистернами. Жидкие лигносульфонаты состоят из воды на 48%. Следовательно, цена на такой продукт очень низкая. А новый продукт — лигносульфонат с влажностью всего 2% — востребован и в 10 раз выше по цене», — рассказал президент и председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин.

Теперь предприятие приобрело сушильную установку с упаковкой готовой продукции. Инвестиции в оборудование составили 350 млн рублей. В сутки планируется производить около 60 тонн продукта и продавать его, в том числе, и за рубеж. Затраты должны окупиться в течение двух лет.

Благодаря запуску новой линии на ЦБК работу получили 20 сокольчан, отмечают в пресс-службе правительства Вологодской области.