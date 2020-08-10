Череповчанин вооружился инструкцией и синтезировал наркотики в своей квартире

10.08.2020 [Происшествия]

Полицейские накрыли очередную нарколабораторию в Череповце. Её организовал 39-летний мужчина в своей квартие.

Среди изъятого оборудования - три колбы, делительная воронка, магнитная мешалка, полимерные шланги, а также прекурсоры. Также оперативники обнаружили пошаговую инструкцию по синтезу наркотика и почтовую посылку с различными жидкостями для его производства. Химичиские опыты череповчанину судя по всему удались. Изъятые 24 грамма кристаллообразного вещества оказались наркотиком, подтвердили эксперты.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В УМВД по Вологодской области сообщают, что сотрудники ведомства ведут работу по установлению пособников череповчанина.

 

Тэги: наркотики
Фото: УМВД России по Вологодской области

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