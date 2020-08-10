Сбежавшую из Архангельска школьницу ищут в Вологодской области

Полиция Архангельской области разыскивает 15-летнюю девушку-подростка. Предположительно, она находится на территории Вологодской области

Школьница ушла из дома 8 августа. По информации правоохранителей, она отправилась на машине в Тотьму. Девочка ехала через Вельск. 9 августа в 2 часа ночи она последний раз выходила отсюда на связь.

Беглянку зовут Дарья Москвина. На вид ей 14-17 лет, плотного телосложения, рост 160 см, волосы тёмные до плеч. Школьница была одета в олимпийку белого цвета с бордовыми вставками, светло-синие джинсы, фиолетовые кроссовки с белой подошвой.

Тех, кто что-то знает о местонахождении девушки, просят сообщить эту информацию по телефонам 8 (8182) 63-23-41, 68-71-24 или 02.