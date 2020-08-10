Стало известно, когда подрядчик завершит гарантийный ремонт Каменного моста в Вологде

Гарантийный ремонт на Каменном мосту в Вологде планируют завершить до 20–25 августа. Работы ведёт организация «Коэнергия».

С 26 июля на объекте шли подготовительные работы, сейчас подрядчик приступил к восстановлению лакокрасочного покрытия на сводах, сообщают в Департаменте городского хозяйства:

«Проводилось вскрытие булыжной мостовой, найдены места протечек. В рамках гарантийных обязательств специалисты прочистят дренаж и отремонтируют мостовую. Завершить гарантийные работы планируется до 20–25 августа, но всё зависит от погоды».

Капитальный ремонт Каменного моста прошёл в 2018 году. Тогда были укреплены своды и фундаменты, прочищен дренаж, восстановлены отливы. Кроме того, появилась булыжная мостовая. Из регионального бюджета на эти цели выделялся 21 млн рублей.