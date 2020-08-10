Выставка графики открылась в Доме Корбакова в Вологде

10.08.2020 [Культура]

Выставка графики открылась в музейно-творческом центре народного художника России Владимира Корбакова в Вологде. В экспозиции представлены работы 27 современных художников из 13 регионов России.

Это выставочный проект, посвященный юбилейной дате — 25-летию Тюменского регионального общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска». Фонд реализует проекты, направленные на возрождение народных промыслов и культурных традиций Сибири, поддержку творческой молодежи, способствует восстановлению памятников истории и культуры, популяризации культурно-исторических ценностей. 

Уникальность этой общественной организации в том, что ее создатели, спонсоры и издатели — сообщество частных и корпоративных меценатов сибирского края.

Вологодский художественный музей сотрудничает с фондом «Возрождение Тобольска» по части популяризации изобразительного искусства нашего региона и творчества вологодских художников. Так, например, в юбилейном выпуске ежегодного альманаха «Тобольск и вся Сибирь», вышедшем в 2019 году, наша область представлена статьей об уроженце Вологодской губернии «художнике вечных льдов» Александре Борисове. 

«Выставка графики к 25-летию фонда „Возрождение Тобольска“ создана на основе юбилейного проекта — Альбома произведений российских художников, который объединил творческие работы 27 современных художников из 13 регионов России. География участников обширна — от Москвы до Омска и Перми, от Санкт-Петербурга до Йошкар-Олы, от Новороссийска до Казани, от Уфы до Красноярска, — говорится в анонсе выставки на странице Вологодской картинной галереи в социальной сети. — В числе участников проекта — известные мастера гравюры — Николай Домашенко, Владимир Верещагин, Юрий Ноздрин, Валентина Анопова, Александр Бакулевский, Николай Ситько, а также молодые авторы — Елена Метченко, Вера Карасева, Ирина Козуб и другие». 

Вологодскую область на выставке представляет художник-график Ярослав Макаров из Череповца.

Работы, представленные на выставке, раскрывают историко-культурную и эмоционально-чувственную прелесть сибирской земли, а также регионов России, где сейчас активно развивается искусство графики. Для выставочного проекта отобраны по большей части оригинальные, специально выполненные авторские произведения графики.

Выставка продолжит работу в малом зале второго этажа Дома Корбакова до 6 сентября.

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