Из бюджета Вологодской области решили потратить более 100 тысяч рублей на покупку стола

10.08.2020 [Политика]

Более 100 тысяч рублей хотят потратить из бюджета Вологодской области на стол для заседаний. Соответсвующий аукцион на поставку офисной мебели объявило БУ ВО «Управление по эксплуатации зданий» 7 августа.

В соответствии с техническим заданием региону требуется стол средней стоимостью 107 тысяч рублей, длиной более 5 метров. Форма столешницы представляет из себя дугообразный прямоугольник с наружным выпуклым радиусом столешницы 1600 мм; внутренняя его часть вогнута. Цвет — файнлайн крем.

Кроме этого, управление заказало четыре стола около метра длиной стоимостью 40 тысяч рублей. Аукцион должен состояться после 17 августа.

Ранее NewsVo писал, что двух чиновников администрации Вологодского района привлекли к административной ответственности за допущенные при составлении документации на проведение электронных аукционов нарушения. 

 

 

Тэги: бюджет, мебель, правительство области

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