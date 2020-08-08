Актёр Илья Носков с семьёй посетил музеи в Кириллове и Ферапонтово

Российский актёр театра и кино Илья Носков с семьёй накануне посетил Кирилло-Белозерский музей-заповедник и Музей фресок в Ферапонтово.

- Гости побывали в Трапезной палате, поднялись на Колокольню, посетили Успенский Собор, мастерскую по литью, а также с интересом изучили экспозицию «Келья монаха», расположившуюся в Братском корпусе, - говорит пресс-секретарь Кирилло-Белозерского музея-заповедника Мария Хаустова.

Илья Носков известен вологжанам в первую очередь по своей роли молодого Эраста Фандорина в фильме «Азазель» по роману Бориса Акунина, а также по спектаклям антрепризы, с которыми он приезжал на гастроли в областную столицу.

Это уже не первый визит Ильи Носкова в Кириллов. Он отдыхал здесь ровно 13 лет назад.

- С тех пор многое здесь изменилось. Видно, что городок развивается, и ничто не стоит на месте, – заметил актёр. – В 2007 году Кирилло-Белозерский музей-заповедник выглядел совсем по-другому. Сейчас отреставрированы башни крепости. Тюремный дворик и вовсе принял достойный вид. Говорят, здесь будет кафе и гостиница…

Время для посещения музеев артист выбрал не случайно. В прошлый раз он также приезжал в Кириллов летом, и ему очень понравилось здесь отдыхать.

Илья Носков сыграл почти в 60 картинах, и признаётся, что любимых ролей у него много.

- После «Азазели» меня пригласили в антрепризу, где мы с Соломиным играли в спектакле по пьесе Агаты Кристи – он выступал там и режиссёром, и актёром. Мы репетировали с осени по февраль, а в мае его не стало… – вспоминает Илья Носков.

В его жизни были тысячи репетиций, но не каждая из них приносила столько внутреннего удовлетворения и удовольствия, сколько встречи интересными людьми.

Съёмки и репетиции, по его словам, часто выдаются нестандартные:

- Наше кино в принципе сложное. Оно часто бывает плохо организованно: всё быстро и на коленке, – рассказывает актёр. – Классика жанра – это когда зиму снимаем летом, а лето – зимой. Нет снега – насыпают камазами! Сцена купания летом, а на улице минусовая температура? Ныряешь в холодную воду! Кадр за кадром! Вперёд! Ты должен быть готов ко всему. Это как спортсмен. Разбуди ночью, скажи, нужно пробежать в экипировке два километра, он поднялся и побежал. Так и мы, актёры.

Переломов за время актёрской деятельности у Ильи Носкова, конечно, не случалось. А вот палец на правой руке был выбит. Как признаётся актёр:

- Это подарок от «Московской саги». Произошло это, когда в ресторане защищал Веру Горду, которую играла Кристина Орбакайте… Где-то замораживался, где-то промерзал… Всякое бывало. Однажды снимали фильм в мае, и по сценарию я должен был ходить в майке и футболке. После этого пришлось удалять зубы – застудил. На одной из тренировок перед съёмками мне порвали ключичную мышцу – потом долгое время рука вообще не поднималась. Но несмотря на все эти нюансы, актёрская профессия мною любима. Это мой образ жизни. Мой мир.

Мир, в котором российский актёр театра и кино играет абсолютно разные роли, но какими бы главными они ни были, самыми важными для него останутся – роль заботливого отца и верного мужа.

Семья Носковых останется в Кириллове ещё на несколько дней. Следующий приезд актёра в Кириллов состоится после снятия карантинных мер – Илья Носков проведёт творческую встречу с кирилловчанами и гостями города на сцене музея.