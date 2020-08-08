14 новых случаев коронавируса выявили в Вологде за сутки

08.08.2020 [Общество]

Оперштаб правительства Вологодской области 8 августа сообщил о 28 новых случаях коронавируса, выявленных в регионе за сутки. Из них 14 в Вологде, семь в Череповце, четыре в Вологодском районе, по одному  в Череповецком, Грязовецком и Тотемском.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 2628 случаев заражения COVID-19. Из них 779 — в Вологде, 779 —  в Череповце, 129 — в Вологодском районе, 160 — в Шекснинском районе, 81 — в Кадуйском районе, 65 — в Великоустюгском районе, 175 — в Грязовецком районе, 16 — в Чагодощенском районе, 39 — в Устюженском районе, 23 — в Кичменско-Городецком, 23 — в Сокольском, 51 — в Череповецком, 67 — в Кирилловском, 10 — в Усть-Кубинском, 12 — в Нюксенском, 39 — в Тотемском, 3 — в Бабушкинском, 24 — в Вытегорском, 15 — в Харовском, 98 — в Бабаевском, 5 — в Никольском, 9 — в Тарногском, 4 — в Вожегодском, 19 — в Белозерском, 3 — в Вашкинском, один — в Междуреченском районе.

Всего с начала пандемии на территории региона умерли уже 26 человек с подтвержденным коронавирусом. Выздоровели 2091 человека (плюс 59 за минувшие сутки).

Тэги: коронавирус

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