В Череповце художники раскрасили электрические будки на Октябрьском проспекте

07.08.2020 [Общество]
В Череповце художники раскрасили электрические будки на Октябрьском проспекте

В Череповце на двух будках электриков на Октябрьском проспекте появились изображения Октябрьского моста и Ивана Милютина. Авторы рисунков — художники-граффитисты Алексей Есин и Александр Булыгин, они работали по заявке мэрии.

«Постоянно шел дождь, только в понедельник вечером смогли дорисовать. На одну будку уходило по четыре часа, — рассказал официальному сайту Череповца Алексей Есин. — Водители, проезжая, гудели, большой палец показывали. Прохожие говорили, что красиво и интересно делаем, молодцы. Никто не придирался».

Всего на Октябрьском проспекте 25 таких будок. Они используются для доступа к электрическим кабелям под землей.

«Пока граффити есть только на двух будках, а всего их 25. Хотим знать мнение горожан, что же еще нарисовать. Предлагайте варианты! Октябрьский проспект должен заиграть новыми красками!" — написал на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Если жителям Череповца понравится эксперимент с граффити, рисунки могут появиться и на других будках. 

Ранее NewsVo сообщал, что конкурс граффити пройдёт в Вологде 22 августа. Его проводит молодежный территориальный совет «Водники» в рамках проекта «Водники. Фестиваль талантов». Мероприятие будет приурочено к Дню государственного флага.

Тэги: граффити

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