В Вологде сотрудник банка подозревается в мошенничестве с ипотекой на миллион рублей

В Вологде полицейские раскрыли мошенничество при получении жилищного кредита.

Руководство одного из банков обратилось к правоохранителям с заявлением о невыполнении договорных обязательств по выплате ипотеки. Работая по заявлению, сыщики установили, что ипотека была оформлена подозреваемым — 38-летним работником банка — на 53-летнего вологжанина, ведущего, как отмечают в УМВД, «антиобщественный образ жизни».

«Чтобы сделка в банке состоялась, злоумышленник подготовил для него поддельные документы, подтверждающие платежеспособность. Когда ипотека была одобрена, подозреваемый получил наличными более одного миллиона рублей, которые потратил на собственные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн. рублей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.