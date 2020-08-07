В Шекснинском районе осудили мужчину, который сдал арестованный автомобиль в металлолом

07.08.2020 [Происшествия]

В Шекснинском районе суд огласил приговор местному жителю, признанному виновным в продаже арестованного имущества. Как установлено судом, в декабре 2018 года, «ВАЗ-21112» обвиняемого был арестован в рамках исполнительного производства об имеющейся у мужчины задолженности.

«Транспортное средство было передано ему как собственнику на ответственное хранение, он под роспись был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ. В декабре 2019 года подсудимый без уведомления и согласия судебного пристава-исполнителя сдал транспортное средство в лом черного металла», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

Тэги: приставы, арест автомобиля

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