За череповецкими трамваями можно будет следить на картах «Яндекса»

Перемещение трамваев в Череповце вскоре можно будет отслеживать в картах «Яндекса», сообщает официальный сайт мэрии города. Программист-волонтёр Николай Головкин настроил передачу данных от GPS-датчиков трамваев в картографическую службу компании.

Николай рассказал официальному сайту городской мэрии, что написанная им программа фиксирует передвижение трамваев и определяет их маршрут. Данные передаются в службу «Яндекса», где они накапливаются с учётом пробок и скорости движения в разное время суток. Достаточный массив данных должен быть собран в течение двух недель, и вскоре после этого трамваи будут отображаться в виде меток на карте.