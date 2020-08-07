С Вашкинской средней школы взыскали неустойку за задержку в оплате работ по капремонту здания

Арбитражный суд рассмотрел иск предпринимателя к Вашкинской средней школе о взыскании неустойки за несвоевременную оплату выполненных работ.

По условиям государственного контракта, стоимость которого составила 10 млн. рублей, предприниматель обязался выполнить капитальный ремонт здания школы до 15 августа 2019 года. 14 августа школа отказалась подписать акты выполненных работ, сославшись на замечания к их качеству. К 25 августа подрядчик устранил недостатки, а позднее выполнил часть работ, не вошедших в контракт, но необходимых школе, за свой счёт. Заказчик был обязан оплатить работы в 30-дневный срок с даты их приёмки, однако деньги были перечислены только 4 декабря 2019 года. Из-за просрочки оплаты мужчина и обратился в суд с иском о взыскании пеней, предусмотренных договором, в сумме 122 494 рублей.

«Арбитражный суд Вологодской области 22 мая 2020 года удовлетворил требования истца. Суд пришел к выводу о том, что школа, предъявляя претензии к качеству некоторых работ, обязана была на основании первоначальных актов вычленить стоимость выполненных без замечаний работ и оплатить их в установленный договором срок», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Апелляционный суд оставил решение без изменения.