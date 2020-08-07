Трудовой договор с главврачом «Вологодской психиатрической больницы» расторгли по требованию прокуратуры

Главный врач «Вологодской областной психиатрической больницы» Ольга Фалалеева покинула свою должность из-за грубых нарушений антикоррупционного законодательства, которые выявила в медучреждении прокурорская проверка.

Так, прокуратура выяснила, что Фалалеева приняла на должность в больницу своего сына на должность специалиста, причем это было сделано в отсутствие согласия учредителя медучреждения — департамента здравоохранения.

— Кроме того, руководитель бюджетного учреждения не принял мер по урегулированию конфликта интересов в связи с нахождением в прямом подчинении заместителя главного врача, с которым ведет совместное хозяйство, а также заключением в период 2017–2019 гг. гражданско-правовых договоров с аффилированным юридическим лицом, учредителем которого является ее сын, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Проверка налоговых деклараций главврача показала, что у женщины в 2018–2019 годах имелся незадекларированный доход, всего около 200 тысяч рублей.

— Стоит отметить, что ранее по результатам прокурорской проверки указанное лицо привлекалось к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, вместе с тем должных выводов для себя не сделало, — сообщает прокуратура.

С учетом выявленных в июне 2020 года нарушений, прокурором области в адрес начальника департамента здравоохранения Вологодской области было внесено представление, в ходе рассмотрения которого трудовой договор с главврачом расторгнут. Исполняющим обязанности руководителя, как указано на сайте медучреждения, назначен Сергей Шабанов.

При этом в июле глава департамента здравоохранения Сергей Бутаков заявил газете «Премьер», что Фалалеева покинула должность в связи с выходом на пенсию.