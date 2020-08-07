Трудовой договор с главврачом «Вологодской психиатрической больницы» расторгли по требованию прокуратуры

07.08.2020 [Общество]

Главный врач «Вологодской областной психиатрической больницы» Ольга Фалалеева покинула свою должность из-за грубых нарушений антикоррупционного законодательства, которые выявила в медучреждении прокурорская проверка. 

Так, прокуратура выяснила, что Фалалеева приняла на должность в больницу своего сына на должность специалиста, причем это было сделано в отсутствие согласия учредителя медучреждения — департамента здравоохранения. 

— Кроме того, руководитель бюджетного учреждения не принял мер по урегулированию конфликта интересов в связи с нахождением в прямом подчинении заместителя главного врача, с которым ведет совместное хозяйство, а также заключением в период 2017–2019 гг. гражданско-правовых договоров с аффилированным юридическим лицом, учредителем которого является ее сын, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Проверка налоговых деклараций главврача показала, что у женщины в 2018–2019 годах имелся незадекларированный доход, всего около 200 тысяч рублей. 

— Стоит отметить, что ранее по результатам прокурорской проверки указанное лицо привлекалось к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, вместе с тем должных выводов для себя не сделало, — сообщает прокуратура. 

С учетом выявленных в июне 2020 года нарушений, прокурором области в адрес начальника департамента здравоохранения Вологодской области было внесено представление, в ходе рассмотрения которого трудовой договор с главврачом расторгнут. Исполняющим обязанности руководителя, как указано на сайте медучреждения, назначен Сергей Шабанов.

При этом в июле глава департамента здравоохранения Сергей Бутаков заявил газете «Премьер», что Фалалеева покинула должность в связи с выходом на пенсию.

Тэги: больница, психиатрия, врачи, коррупция

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
В Белозерске два медика ЦРБ заразились коронавирусом
В Вологде в реке утонули двое мужчин
27 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
28 новых случаев COVID-19 выявили в Вологодской области за сутки
В Вологодской области вновь выявили 28 случаев коронавируса за сутки
С 4 августа в Вологодской области откроют кафе и рестораны
В Белозерске закрыли инфекционное отделение больницы из-за заболевших коронавирусом медиков
В Вологде незаконно возводят мансардный этаж здания учебного центра на улице Чехова
В Череповце два человека пострадали при взрыве газового баллона
07.08.2020 [Общество]

Трудовой договор с главврачом «Вологодской психиатрической больницы» расторгли по требованию прокуратуры

760
0
07.08.2020 [Общество]

Череповец вышел на первое место в области по общему количеству заболевших COVID-19

955
0
06.08.2020 [Происшествия]

Сбежавший экс-акционер «Северного кредита» попросил политического убежища в Италии

1097
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде сотрудник банка подозревается в мошенничестве с ипотекой на миллион рублей
В Шекснинском районе осудили мужчину, который сдал арестованный автомобиль в металлолом
В здании вологодского аэропорта снимут фильм про авиакатастрофу 80-х годов
За череповецкими трамваями можно будет следить на картах «Яндекса»
С Вашкинской средней школы взыскали неустойку за задержку в оплате работ по капремонту здания
Трудовой договор с главврачом «Вологодской психиатрической больницы» расторгли по требованию прокуратуры
«Северсталь» начнет чемпионат Континентальной хоккейной лиги в Череповце
 
28.07.2020 [Общество]

Пенсионер из Бабаево через суд пытался добиться компенсации за операцию на глазу, после которой ему стало хуже

2177
0
07.08.2020 [БлогоVO]

"Дети дошкольного и школьного возраста будут наблюдать, как будут выносить гробы и венки, загружая в авто"

132
0
06.08.2020 [Обзор Прессы]

Увидеть в слове

285
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика