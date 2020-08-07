«Северсталь» начнет чемпионат Континентальной хоккейной лиги в Череповце

07.08.2020 [Спорт]

 

Череповецкая "Северсталь" начнет участие в чемпионате КХЛ на домашней площадке. Первым соперником череповчан станет хабаровский «Амур». Игра состоится 3 сентября.

В это межсезонье команда обновилась, в Череповец приехали ряд новых игроков, в том числе легионеров - латвийский нападающий Робертс Буркартс, чешский форвард Индржих Абдул, так же финский и канадский защитники, Вели-Матти Виттасмяки и Шон Лалонд. 

У "Амура" произошла смена главного тренера: Александр Гулявцев, который, напомним, тренировал «Северсталь» с 2016 по 2018 год, был отправлен в отставку, а его место, как когда-то в Череповце, занял Павел Торгаев.

Тэги: хоккей

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