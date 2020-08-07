В Вологде сотрудница ломбарда присвоила денег и украшений на 2 млн. рублей

Жительница Вологды несколько лет присваивала деньги и украшения из ломбарда, в котором работала, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В участковый пункт полиции на улице Текстильщиков обратился местный предприниматель. Мужчина сообщил, что при проведении инвентаризации в ломбарде была выявлена крупная недостача ювелирных украшений и денежных средств — ущерб составил 1 миллион 900 тысяч рублей.

— При проверке информации участковые уполномоченные полиции выяснили, что одна из работниц организации сменила обычное место пребывания. Кроме того, женщина постоянно вводила в заблуждение работодателя о своем месте пребывания, а после и вовсе перестала отвечать на звонки. В результате грамотных действий участковые уполномоченные отдела полиции № 1 УМВД России по г. Вологде задержали подозреваемую, — говорится в сообщении пресс-службы.

В беседе с полицейскими женщина пояснила, что в течение практически трех лет присваивала то драгоценности, то деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».