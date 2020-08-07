Ярмарка изделий ручной работы «Арт-среда» откроется в Центре ремёсел в Вологде

07.08.2020 [Культура]

Новая выставка-ярмарка «Арт-среда» скоро откроется в Центре ремёсел в Вологде на Благовещенской, 20.  По словам Веры Манык, директора центра, первую ярмарку планируется провести сразу после снятия ограничительных мер. Предварительно организаторы ориентируются на последнюю неделю августа.

В дальнейшем «Арт-среда» будет проходить регулярно в течение года – каждую вторую и четвертую субботу месяца с 11.00 до 17.00.

Здесь можно будет приобрести изделия мастеров народных художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства города Вологды. 

Участниками «Арт-среды» могут стать физические лица с 18 лет и юридические лица, которые занимаются изготовлением изделий народных художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства вручную, и работают на территории города Вологды и Вологодской области.

Подать заявку на участие можно уже сейчас через группу «Центра ремесел» в социальной сети.
 

Тэги: народные промыслы

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