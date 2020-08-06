Двум жителям Великоустюгского района вынесли приговор за ограбление пенсионерки

06.08.2020 [Общество]

Суд огласил приговор двум жителям Великоустюгского района, ограбившим пенсионерку в её квартире.

Как установлено судом, инцидент произошёл вечером 2 февраля 2020 года. Пьяные обвиняемые –  ранее судимые 29-летний мужчина и 30-летняя женщина – пришли к квартире 86-летней потерпевшей в деревне Горбачево. Они знали, что пенсионерка находится внутри, а входная дверь заперта.

«Подсудимая разбила стекла в окнах помещений веранды и кухни квартиры. После чего подсудимый через окно проник в квартиру, изнутри открыл входные двери, и подсудимая также незаконно проникла в помещение. В квартире подсудимые неоднократно незаконно требовали денежные средства у Ш. Будучи испуганной и неспособной к сопротивлению в силу своего преклонного возраста (86 лет), Ш. передала подсудимым 30 200 рублей, с которыми они скрылись и распорядились ими по своему усмотрению», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Обвиняемые полностью признали вину. Дело слушалось в особом порядке. Суд отменил мужчине условно-досрочное освобождение и назначил ему наказание в виде 2,5 лет колонии особого режима. Женщину приговорили к 3 годам колонии общего режима, отсрочив реальное отбывание наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста. Гражданский иск по делу заявлен не был.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: грабеж

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