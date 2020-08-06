«Северсталь» купила в череповецкий моногоспиталь 12 аппаратов ИВЛ стоимостью более 420 тысяч долларов

12 новых аппаратов ИВЛ купила для коронавирусного моногоспиталя в Череповце «Северсталь».

— Общая стоимость оборудования — более 420 тысяч долларов. 7 аппаратов уже в работе. Они находятся в «красной зоне», где помогают нашим докторам спасать жизни заболевших. Ещё 5 аппаратов ждут своей установки, — написал на своей странице в соцсети генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов.

По словам главврача моногоспиталя Андрея Погодина, всего в медучреждении уже более ста аппаратов ИВЛ, 30 из них установлены в моногоспитале, остальные хранятся на складе в резерве. За время пандемии в лечении при помощи ИВЛ нуждались 50 человек.