В Соколе на «зебре» сбили шестилетнюю девочку

06.08.2020 [Происшествия]
В Соколе на «зебре» сбили шестилетнюю девочку

Шестилетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Соколе. ДТП произошло около полудня 6 августа на улице Советской в районе дома № 94. 

Водитель «Лады Ларгус» совершил наезд на ребенка, который пересекал дорогу по нерегулируемой «зебре».

— В результате ДТП ребенок получил различные травмы и госпитализирован.Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Кроме того, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку в отношении родителей девочки — ребенок был на улице без них.

Тэги: ДТП, сбили на зебре
Фото областного УМВД

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