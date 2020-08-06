В Соколе на «зебре» сбили шестилетнюю девочку

Шестилетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Соколе. ДТП произошло около полудня 6 августа на улице Советской в районе дома № 94.
Водитель «Лады Ларгус» совершил наезд на ребенка, который пересекал дорогу по нерегулируемой «зебре».
— В результате ДТП ребенок получил различные травмы и госпитализирован.Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, — сообщает пресс-служба областного УМВД.
Кроме того, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку в отношении родителей девочки — ребенок был на улице без них.