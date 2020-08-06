Череповчанка потеряла 34 тысячи рублей, пытаясь получить айфон, который якобы выиграла

В Череповце 22-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Девушка рассказала следователю, что приняла участие в лотерее в соцсети. Через несколько часов ей пришло сообщение о выигрыше "айфона".

«За бронь телефона неизвестный попросил череповчанку перевести 1000 рублей, девушка, используя приложение одного из банков, выполнила требование, после чего неизвестный сообщил что деньги не поступили и девушка отправила снова 1000 рублей на неизвестный счет. После этого оппонент попросил оплатить «госпошлину» в сумме 4500 рублей за гарантийный талон. Девушка вновь выполнила условия, и снова неизвестный пользователь сообщил, что деньги «не дошли». Череповчанка повторно отправила эту же сумму», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Череповцу.

После просьбы оплатить доставку, которая стоила 20 тысяч рублей, потерпевшая поняла, что её обманули, и обратилась с заявлением в полицию. Сумма ущерба составила около 34 тысяч рублей.