В Великом Устюге ремонтируют платформу железнодорожного вокзала

В Великом Устюге реконструируют пассажирскую платформу железнодорожного вокзала. Специалисты укрепят основание, заменят асфальтобетонное покрытие на тротуарную плитку, а также удлинят платформу с 248 метров до 550 метров.

— На платформе появится навес, зоны ожидания со скамейками, новые средства навигации и информирования, адаптированные для пассажиров с ограниченной мобильностью. Для удобства людей со слабым зрением полоса безопасности (линия у края платформы, за которую запрещается выходить при движении поездов) будет выложена тактильной плиткой, — сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Кроме того, платформу планируют оборудовать современными системами видеонаблюдения и освещения.

Ранее NewsVo сообщал, что реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта в Великом Устюге планируют завершить до конца августа. Уже проведены работы по асфальтированию подстилающего слоя, подготовлено основание под увеличение полосы, идет ее асфальтирование.