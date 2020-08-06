В Великом Устюге ремонтируют платформу железнодорожного вокзала

06.08.2020 [Общество]

В Великом Устюге реконструируют пассажирскую платформу железнодорожного вокзала. Специалисты укрепят основание, заменят асфальтобетонное покрытие на тротуарную плитку, а также удлинят платформу с 248 метров до 550 метров.

— На платформе появится навес, зоны ожидания со скамейками, новые средства навигации и информирования, адаптированные для пассажиров с ограниченной мобильностью. Для удобства людей со слабым зрением полоса безопасности (линия у края платформы, за которую запрещается выходить при движении поездов) будет выложена тактильной плиткой, — сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Кроме того, платформу планируют оборудовать современными системами видеонаблюдения и освещения.

Ранее NewsVo сообщал, что реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта в Великом Устюге планируют завершить до конца августа. Уже проведены работы по асфальтированию подстилающего слоя, подготовлено основание под увеличение полосы, идет ее асфальтирование. 

Тэги: вокзалы, железная дорога

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