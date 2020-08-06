В Вологде будут судить мужчину, который упал на собутыльника и причинил ему смертельную травму

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

«По версии следствия, в марте 2020 года по месту жительства на ул. Псковской г. Вологды обвиняемый распивал спиртные напитки с 41-летним приятелем. Когда последний, заснув, свалился на пол, хозяин подхватил его, но потерял равновесие из-за опьянения и упал, надавив коленями на живот гостя. Неосторожными действиями он причинил потерпевшему закрытую травму, от которой тот скончался на месте происшествия», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обвиняемый сам сообщил об инциденте в полицию и признал вину в содеянном. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Вологжанину грозит до 2 лет исправительных или принудительных работ, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо до 2 лет лишения свободы.