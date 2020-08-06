8 августа в усадьбе Брянчаниновых откроется фотовыставка и пройдет концерт саксофонной музыки

8 августа в усадьбе Брянчаниновых в селе Покровское Грязовецкого района откроется фотовыставка и состоится концерт.

Выставка работ фотохудожника Евгения Иванова «Мой взгляд – мой мир» откроется в 15.00. В этом году Евгений Иванов отмечает юбилей – 55 лет. На выставке будут представлены работы, созданные в разные периоды его жизни. Состоится творческая встреча с фотохудожником, гости смогут пообщаться с мастером и задать ему свои вопросы.

В 16.00 в Покровском парке начнётся концерт саксофониста Сергея Кузнецова, Заслуженного работника культуры Российской Федерации. В программе прозвучат эстрадные и джазовые композиции.

Цена билета: 200 рублей, льготный - 100 рублей.

(0+)

